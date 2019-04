Expo Platenhoezen uit de Belgische muziekgeschiedenis geopend in gemeentemuseum JVS

02 april 2019

16u12 0 Temse Nog tot 28 april loopt in het gemeentemuseum van Temse de expo ‘Belpop Platenhoezen’, met bijzondere platenhoezen uit de Belgische muziekgeschiedenis uit de collectie van Dany De Bock.

Voor Dany De Bock (61) begon het allemaal in 1970. Hij kreeg toen een platenspeler voor zijn plechtige communie. Dit cadeau betekende het begin van een levenslange liefde voor muziek. Zijn eerste singeltje ‘Venus’ van Shocking Blue koestert hij nog steeds. Zijn indrukwekkende platencollectie staat nu te kijk in het gemeentemuseum. De expo ‘Belpop Platenhoezen’ is het voorbije weekend geopend. Tijdens de vernissage werd de Belgische naoorlogse muziek in het vizier genomen, met speciale aandacht voor de hoezen.

De expo is vrij toegankelijk tijdens de weekends: op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.