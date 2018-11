Expo ‘In Remembrance’ herdenkt WOI in Gemeentemuseum JVS

05 november 2018

14u03 0 Temse Van 3 tot 25 november loopt in het Gemeentemuseum van Temse de tentoonstelling ‘In Remembrance’, die het einde van de Eerste Wereldoorlog centraal stelt.

De expo is een realisatie van Walter Jansegers in samenwerking met de Koninklijke Postzegel- en Erfgoedkring, fotografencollectief Anders 23 en het gemeentelijk Cultuurcentrum.

In heel Temse zijn er zo’n vijftig initiatieven rond de herdenking van de 100ste verjaardag van het einde van WOI. Op de opening van de expo ‘In Remembrance’ schetste historica en gemeentearchivaris Digna Coppieters een beeld van Temse in WOI. Burgemeester Luc De Ryck had het over eigen ontmoetingen met Temsese oud-strijders van 1914-1918 en over drama’s uit die jaren.

Walter Jansegers verzamelde tevens de gedichten van Leo De Nayer. De gedichten van deze gesneuvelde universiteitsstudent werden gebundeld, de brochure is gratis verkrijgbaar op de expo. De burgemeester reikte het eerste exemplaar ervan uit aan de 92-jarige Annie De Nayer. Haar vader Jozef werd in 1912 gemobiliseerd, maar omdat hij de ouderlijke brouwerij runde, nam zijn broer Leo zijn plaats in. Leo sneuvelde in Torhout, op al vrijgevochten grond, minder dan een maand voor Wapenstilstand. Hij is de enige gesneuvelde Temsenaar die begraven is op het kerkhof van Temse.

De tentoonstelling, die eerder al passeerde in Ieper, Brussel, Antwerpen, Ninove, Aalst en Sint-Niklaas, is opgedeeld in drie luiken: zwart-witfoto’s door Walter Jansegers, genomen in de frontstreek van Veurne tot Verdun, kaders van de Postzegelkring met postkaarten van WOI en tot slot Temse in WOI.

De expo is in november te bezichtigen op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook nog van 10 tot 12 uur.