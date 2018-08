Elf transmigranten opgepakt na klopjacht 29 augustus 2018

De politiezone Kruibeke-Temse heeft gisteren met verschillende patrouilles een grote zoekactie gehouden naar transmigranten. Rond 7.45 uur kreeg de politie een melding binnen uit de Beekstraat in Temse. Een buurtbewoonster had vanuit het badkamerraam een grote groep van een twintigtal personen opgemerkt die zich schuil hielden in een aanpalend maïsveld. De politie kwam ter plaatse en kon vijf personen oppakken. De rest sloeg op de vlucht. Nadien bleek dat de groep van twintig uit een vrachtwagen was gesprongen. Het ging om transmigranten uit Eritrea. Na een zoekactie werden er later op de dag nog eens zes vluchtelingen aangetroffen in het centrum van Temse. De rest is voorlopig spoorloos. Vier van de transmigranten kregen intussen een bevel om het grondgebied te verlaten. Voor de zeven andere wacht de politie nog op een beslissing van de dienst vreemdelingenzaken. (PKM)