Eerste steen voor sociaal bouwproject De Brabander JVS

08 april 2019

12u13 0 Temse In Tielrode heeft sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker Waas de symbolische eerste steen gelegd van het woonproject De Brabander. Daar worden sociale assistentieflats, seniorenflats en appartementen voor personen met een beperking gecombineerd.

Al sinds eind vorig jaar zijn aan de Antwerpse Steenweg in Tielrode de werkzaamheden aan de gang voor het sociaal bouwproject De Brabander, genoemd naar de voormalige mouterij op die locatie. WoonAnker Waas bouwt er dertig sociale assistentieflats, negen seniorenappartementen, een ontmoetingsruimte en vijf appartementen die beheerd zullen worden voor vzw De Klokke, een organisatie die woonondersteuning biedt aan personen met een mentale beperking. “Het project omvat vier gebouwen: achteraan het terrein bouwen we de 30 assistentieflats. Voor de zorgverlening werken we samen met Huize Vincent. In het gebouw van de mouterij worden 9 seniorenflats ingericht. De bestaande schuur wordt omgevormd tot een ontmoetingsruimte waar zowel onze bewoners als de bewoners van Huize Vincent terecht kunnen. Vooraan op het terrein worden 5 appartementen gebouwd, waarvoor een overeenkomst wordt afgesloten met vzw De Klokke”, aldus WoonAnker Waas-voorzitter Koen De Clercq.

Wonen en welzijn

Voor vzw De Klokke is dit nieuw bouwproject heel welkom. “Er zijn enorme wachtlijsten voor mensen met een beperking. De vraag naar woongelegenheid voor deze doelgroep is vandaag niet meer te overzien”, aldus Bob Lenssens van vzw De Klokke. “De vijf appartementen in Tielrode maken deel uit van een hele reeks kleinschalige clusterprojecten die wij de laatste jaren hebben uitgerold. Net als iedereen moeten ook mensen met een beperking de kans krijgen om op een warme, kwalitatieve manier te leven. Zij zullen hier zelfstandig kunnen wonen, terwijl wij als zorgvoorziening de nodige ondersteuning en begeleiding voorzien. De ontmoetingsruimte én de interactie met Huize Vincent zullen voor een mooie dynamiek zorgen.”

De Brabander is één van de zeven nieuwbouwprojecten van WoonAnker Waas op dit moment. “Na de fusie tussen WoonAnker en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen in juni 2018 hebben we een vliegende start genomen”, aldus WoonAnker Waas-directeur Etienne Audenaert. “We hebben meteen zeven nieuwbouwprojecten, goed voor 94 bijkomende sociale woongelegenheden, gespreid over Tielrode, Steendorp, Kemzeke, De Klinge en Sint-Gillis-Waas. Daarnaast wordt in Stekene in 112 woningen het buitenschrijnwerk vernieuwd. En momenteel starten we ook renovatiedossiers op voor 436 woningen in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Nieuwkerken-Waas."

Geïnteresseerden

Wie interesse heeft in de huur van de sociale assistentieflats en de bejaardenflats kan voor meer info terecht op het kantoor van WoonAnker Waas, Mariadal 1 in Temse, 03/771.10.33. Info: www.woonankerwaas.be, www.deklokke.be.