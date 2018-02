Eén op vier te snel 21 februari 2018

De politie heeft in Temse snelheidscontroles gehouden in de Bokmolenstraat en op de Velle. Eén op vier chauffers reed te snel. In de Bokmolenstraat werden er 29 voertuigen gecontroleerd en acht geflitst. Op de Velle werden 46 chauffeurs geverbaliseerd op een totaal van 181 voertuigen. (PKM)