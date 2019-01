Eén op vier te snel op Krijgsbaan en Nieuwe Baan Kristof Pieters

25 januari 2019

Er werden extra snelheidscontroles gehouden op de verschillende plaatsen in Temse en Kruibeke. Het grootst aantal overtredingen was op de Krijgsbaan in Temse en de Nieuwe Baan in Bazel. Op de Krijgsbaan werden 59 chauffeurs geflitst op een totaal van 234 voertuigen. Op de Nieuwe Baan was het niet veel beter met 45 geflitsten op een totaal van 216. Ook in de B.A. Heymanstraat in Tielrode was terug controle. Hier werden 59 voertuigen gecontroleerd en 15 geflitst. In de Kouterstraat waren er 8 overtredingen op een totaal van 282 gecontroleerde voertuigen en in de Doornstraat waren 20 op 295 chauffeurs in overtreding.