Een dure start van 2019: dronken bestuurster ramt vier geparkeerde voertuigen Kristof Pieters

01 januari 2019

17u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1

Een dronken bestuurster heeft vanochtend omstreeks 6 uur een flinke ravage aangericht in de Sint-Janslaan in Steendorp, een deelgemeente van Temse. Er werden 4 geparkeerde voertuigen en een verkeersbord werden aangereden. De bestuurster had de vlucht genomen. Een getuige kon de nummerplaat noteren en verwittigde de politie. De bestuurster, een 37-jarige vrouw uit Temse, werd in haar voertuig aangetroffen in de Sparrenlaan. Zij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,31 promille alcohol in haar bloed heeft.

De vrouw zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.