Durmejaagpad tijdelijk opnieuw open 06 juli 2018

De Vlaamse Waterweg stelt nu zaterdag het Durmejaagpad tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster tijdelijk opnieuw open. Ondertussen wordt wel verder gewerkt aan het toekomstige natuurgebied Klein Broek. In de toekomst zullen fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van een nieuw traject dat rond Klein Broek loopt. Het jaagpad op de linkeroever van de Durme tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster was sinds september vorig jaar afgesloten voor de aanleg van een uitwateringssluis op het grondgebied van Temse. Nu de uitwateringssluis volledig afgewerkt is, kan het jaagpad tijdelijk opnieuw open. "Voor fietsers en wandelaars is het een opsteker dat zij nu niet langer de gevaarlijke omleiding langs de N41 moeten volgen. Gelet op de start van de zomervakantie zijn we erg tevreden met deze timing", reageert schepen Hugo Maes. Tegen 2020 zullen er nieuwe paden aangelegd worden op en naast de ringdijk. Wandelaars en trage fietsers zullen een onverhard pad op de dijk kunnen gebruiken, voor snelle fietsers komt er een dienstweg in asfalt, aan de voet van de dijk. Daarna zal de Durmedijk worden afgegraven en kan het overstromingsgebied in gebruik worden genomen. Dat is tegen 2022. (PKM)