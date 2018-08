Dubbel zo grote buurtbarbecue in groeiende Doornwijk 07 augustus 2018

In de Doornwijk in Temse heeft het buurtcomité voor de tweede keer een zomerbarbecue georganiseerd. Vorig jaar waren er een tachtigtal aanwezigen, deze keer kwamen er al meer dan 150 bewoners op af.

"De wijk geraakt goed gevuld, dat zien we onder meer aan de opkomst op onze buurtbarbecue", klinkt het bij Gert Poppe en Gino Poeck van het buurtcomité Doornwijk, dat wel meer doet dan alleen buurtfeestjes organiseren. "We staan in nauw overleg met de gemeente. Op die manier zijn er recent afvalbakken voor hondenpoep en een digitaal snelheidsbord geplaatst. Ook de afwatering van het speelplein aan de Fretaloplaan werd aangepast. Tot slot werd er een omheining geplaatst rond de vijver op het speelplein. De komende maanden willen we verder werk maken van de verkeersveiligheid in de wijk en we dringen er bij de verkavelaar op aan om de verscheidene pleintjes snel af te werken en in te richten met speeltuigen." (JVS)