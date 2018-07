Drugscontrole in Scheldepark 20 juli 2018

Er werden woensdag extra drugscontroles gehouden in het Scheldepark en in de Scheldestraat in Temse.





De zone kreeg bijstand van de federale politie, deze waren aanwezig met drugshonden. Er werden zeven personen betrapt op het bezit van drugs. In totaal kregen zes personen een onmiddellijke minnelijke schikking. Zij betaalden ter plaatse een boete en de drugs werden in beslaggenomen. Eén persoon werd gearresteerd en verbleef een nacht in de cel.





De verdachte zal gedagvaard worden via de snelrechtprocedure. (PKM)