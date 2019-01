Dronken fietser rijdt tegen auto Kristof Pieters

31 januari 2019

16u46 0

Woensdagavond reed in de Kouterstraat in Temse een fietser tegen de spiegel van een geparkeerde wagen. De 33-jarige man uit Temse bleek dronken. De ademanalyse toonde aan dat hij 2,46 promille alcohol in zijn bloed had. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.