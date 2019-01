Dronken fietser aangereden in Tulpenlaan Kristof Pieters

10 januari 2019

Een 34-jarige fietser werd woensdag aangereden in de Tulpenlaan in Temse. Hij had lichte verwondingen. De chauffeur van de wagen is doorgereden en pleegde dus vluchtmisdrijf. Uit een ademanalyse bleek echter dat de fietser, een man uit Temse, 2,71 promille alcohol in zijn bloed had. De man zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.