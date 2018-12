Dronken chauffeur pleegt vluchtmisdrijf na ongeval Kristof Pieters

17 december 2018

In de Clemens De Landtsheerlaan in Temse vond zaterdag een aanrijding plaats op een parking. De 22-jarige bestuurder sloeg op de vlucht, maar kon in de Krekelstraat worden tegengehouden. Uit de ademanalyse bleek dat de persoon 1,26 promille alcohol in zijn bloed had. De inzittenden van het voertuig dat werd aangereden, raakten licht gewond.