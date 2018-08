Dronken brokkenrijder zonder rijbewijs 28 augustus 2018

02u33 0

Een 19-jarige man uit Temse is in de Veldstraat met zijn voertuig tegen twee geparkeerde voertuigen geknald. Er werd eveneens een omheining en brievenbus beschadigd door de aanrijding. De jongeman legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,54 promille alcohol in zijn bloed had. Ook werd vastgesteld dat hij geen rijbewijs heeft. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. (PKM)