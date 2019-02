Dronken bestuurster rijdt tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

18 februari 2019

16u48 2

Zondagavond gebeurde er in de Steendonkstraat in Temse een aanrijding tegen een geparkeerd voertuig. De 46-jarige bestuurster uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. De vrouw had 2,25 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.