Dronken bestuurder rijdt in op wachtende auto's op N16 06 maart 2018

02u59 0

Een 51-jarige bestuurder uit Stekene met 2,01 promille (goed voor 10 glazen) alcohol in het bloed is zondagavond op de N16 in Temse ingereden op twee stilstaande wagens voor het rode licht. Alle drie de voertuigen liepen zware schade op. Een bestuurder en een passagier uit de wachtende auto's werden lichtgewond naar het AZ-Nikolaas overgebracht. De bestuurder uit Stekene is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De N16 richting Sint-Niklaas was een tijd versperd.De brandweer kwam ter plaatse voor het opkuisen van de rijbaan. Via een uitvoegstrook en een ommetje kon het verkeer passeren. (PKM)