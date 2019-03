Dronken bestuurder is rijbewijs kwijt Kristof Pieters

31 maart 2019

12u50 0

Het rijbewijs van een 29-jarige man uit Hoboken werd afgelopen weekend onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man werd gecontroleerd in de Vroonhoflaan in Temse. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,81 promille alcohol in zijn bloed had.