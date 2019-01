Dronken bestuurder gewond na klap tegen boom Kristof Pieters

02 januari 2019

17u25 0

In de Hogenakkerstraat in Tielrode verloor de bestuurder van een personenwagen woensdagmiddag om 14 uur de controle over zijn stuur. De wagen ramde eerst een verkeersbord en botste twee meter verderop hard tegen een boom. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de bestuurder al snel uit zijn wagen bevrijden. Hij werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap brak een van de voorwielen van de wagen af. De 43-jarige man uit Temse legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,14 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Zijn voertuig moest getakeld worden.