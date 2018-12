Dronken bestuurder gaat over kop op E17 Kristof Pieters

11 december 2018

11u35 0 Temse Een 66-jarige man is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E17 in Temse. Zijn wagen ging over de kop na een aanrijding met een vrachtwagen. Hij bleek onder invloed van alcohol.

Het ongeval gebeurde zo’n kilometer voorbij de oprit Haasdonk in de richting van Gent. De man verloor tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over zijn Citroën Saxo. De wagen slipte, botste tegen de flank van de vrachtwagen die hij aan het inhalen was en sloeg over kop. De wagen schoof nog zo’n 50 meter verder op zijn dak en kwam op midden op de snelweg tot stilstand. De vrachtwagenchauffeur kon zijn truck, geladen met een lege tankcontainer, veilig op de pechstrook tot stilstand brengen.

De trucker schoot de autobestuurder meteen ter hulp. “Ik reed op de rechterrijstrook en zag in mijn achteruitkijkspiegel aan de lichten van de auto dat het fout ging”, getuigt hij. “Ik zag vervolgens de wagen slippen en voor ik het goed en wel besefte botste hij tegen het achterwiel van mijn trekker. Gelukkig was ik niet geladen, anders was mijn truck wellicht enkele meters lager in de berm beland. Ik ben onmiddellijk naar de auto gelopen en heb de bestuurder, een oudere man er uitgehaald. Hij was helemaal versuft.”

De vrachtwagenchauffeur bleef zelf ongedeerd. Zijn vrachtwagen liep slechts zeer lichte schade op. De man kon na een verklaring aan de politie zijn rit verder zetten. Ondertussen was de automobilist al naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Daar bleek dat de man onder invloed was van alcohol.

Door het ongeval ondervond het verkeer heel wat hinder. Omdat de rijbaan over de volledige breedte bezaaid lag met glas en brokstukken moest de brandweer de snelweg zelfs even volledig afsluiten voor het verkeer.