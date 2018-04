Drie rijbewijzen ingetrokken 24 april 2018

Tijdens een verkeerscontrole op de Markt in Temse, werd het rijbewijs van een 21-jarige man uit Temse onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man legde een positieve speekseltest af. In de Temsestraat in Kruibeke werd eveneens tijdens een verkeerscontrole het rijbewijs van een 24-jarige man uit Kruibeke onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij reed eveneens onder invloed van drugs. Tot slot werd op de E 17 een voertuig onderschept. De bestuurder, een 60-jarige man uit Laarne, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,86 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)