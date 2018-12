Drie personen onder invloed van alcohol of drugs Kristof Pieters

27 december 2018

Tijdens de kerstdagen werden er extra alcoholcontroles gehouden op de volgende plaatsen op de Markt en in de Schoolstraat, Spoorweglaan, Krijgsbaan en Kapelstraat in Temse en op het O.L.V plein en in de Heirstraat en de Nieuwe Baan in Kruibeke. Er werden in totaal 147 ademtesten afgenomen. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven voor 6 uren. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén voertuig werd inbeslaggenomen omdat het niet verzekerd was. Een ander bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat zijn voertuig niet was ingeschreven. Twee bestuurders droegen de veiligheidsgordel niet. Er werden verder nog drie waarschuwingen uitgeschreven voor technische defecten.