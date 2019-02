Drie ondernemersorganisaties maken samen verzuchtingen over aan schepencollege JVS

12 februari 2019

20u50 0 Temse Het schepencollege van Temse heeft maandag een delegatie van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Ondernemend Temse en de TTS Ondernemingsclub ontvangen in AC De Zaat. De drie ondernemersorganisaties overhandigden een gezamenlijk manifest met hun wensen en verzuchtingen.

De delegatie was samengesteld uit vertegenwoordigers van Voka Waasland, met voorzitter Filip De Clercq, ambassadeur Peter Depraetere en directeur Dirk Bulteel, Philippe Van Robaeys van Ondernemend Temse en Roland Van Gasse van TTS Ondernemingsclub. De drie ondernemersorganisaties hadden samen een manifest opgesteld, dat ze er kwamen voorstellen en bespreken. De focus voor de ondernemers ligt vooral op lokale belastingen, mobiliteit, ruimte om te ondernemen, de arbeidsmarkt en het gestructureerd overleg met het gemeentebestuur. Zo is er ook in Temse nog veel ruimte voor verbetering, vinden zij. Niet alleen op vlak van mobiliteit, maar ook op vlak van belastingen. Zo is de Scheldegemeente nog één van de 20 Oost-Vlaamse gemeenten waar nog een belasting op drijfkracht wordt geheven.

In een eerste reactie stelde het schepencollege het op prijs dat dit gezamenlijk manifest duidelijk, gestructureerd en redelijk is. “Het schepencollege beloofde over de inhoud van het manifest een aparte interne vergadering te houden en sowieso de verzuchtingen in het toekomstig overleg op te nemen”, klonk het nadien. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) beklemtoonde dat het ook bijzonder is dat drie werkgeversorganisaties samen één document presenteren met de gezamenlijke wensen en verzuchtingen naar het nieuwe bestuur.