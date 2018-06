Dorp maakt zich op voor groots bierfestival 20 STANDHOUDERS STELLEN SAMEN MEER DAN 45 BIEREN VOOR JORIS VERGAUWEN

08 juni 2018

02u47 0 Temse Het dorp Temse-Velle wordt morgen een heus bierproeversdorp. In de hoofdstraat ruimt alles plaats voor het derde en grootste Wase openlucht bierfestival, waar fijnproevers heel wat ontdekkingen kunnen doen.

Met telkens meer dan duizend bierliefhebbers bleek de voorbije twee jaar al dat het bierfestival in Temse-Velle op een nadrukkelijke manier een leegte invulde. Die was ontstaan na het vertrek van het grote Zythos Bierfestival uit Sint-Niklaas naar Leuven. Genoeg redenen voor de bierliefhebbersvereniging Objectieve Kaaischuimers van Temse en biercafé The Falcon in Temse-Velle om een nieuwe traditie uit te bouwen. Zo kreeg de regio opnieuw een eigen bierfestival. En bovendien vindt het niet plaats in een zaal, maar in openlucht in de hoofdstraat van het dorp Velle. Het bleek meteen een schot in de roos.





De derde editie van het openlucht bierfestival vindt morgen plaats. Er zijn twintig standhouders, waaronder ruim vijftien brouwers, die samen meer dan 45 bieren komen voorstellen. Daarmee is dit meteen ook het grootste bierfestival in het hele Waasland. "De nadruk ligt niet op drinken, wel op proeven, op het degusteren van bijzondere bieren. De bezoekers kunnen er ook kennis maken met bier-foodpairing. Dit jaar pakken we uit met een speciaal ijs op basis van bier, waarbij iedere bierproever bij het startpakket een gratis proevertje aangeboden krijgt", klinkt het bij de Objectieve Kaaischuimers, die al sinds 1997 bestaat. "We hebben regelmatig bierproefavonden, brouwerijbezoeken, een bierquiz en we steunen hobbybrouwers. We hebben sinds 2007 ook ons eigen bier, Fretalop. Maar we wilden daar een paar jaar geleden nog iets aan toevoegen met een heus eigen bierfestival. Met Steven Weyers van The Falcon hebben we daarvoor ook de ideale partner gevonden. Hij is een absolute bierkenner, één van de grote bezielers ook van dit festival."





Aandacht voor goede doel

Op het bierfestival staan een aantal lokale brouwerijen en bieren in de kijker, maar evenzeer kleinere brouwers uit andere provincies. "Het mooie is dat elke brouwerij en elk bier een bijzonder verhaal heeft. En op zo'n bierfestival krijgen ook kleine brouwers de kans om naar buiten te komen, met vaak verrassend sterke bieren."





Bij deze derde editie gaat er ook aandacht naar een goed doel. "De Gouden Caroluswielerploeg 'Sandra the Rose' van de slotactie ten voordele van Kom Op tegen Kanker zal te gast zijn op ons festival. We hopen hen op een mooie manier te kunnen ondersteunen."





Het bierfestival start morgen om 13 uur en sluit om 20 uur af. Het vindt plaats rond café The Falcon, waar de straat volledig verkeersvrij wordt gemaakt. Er is ook een kinderdorp met animatie voor de allerjongsten. Info: www.kaaischuimers.be.