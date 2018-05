Dorp hele weekend in feeststemming 26 mei 2018

Van vandaag tot zondag vinden de Elverseelse Feesten plaats, waarvoor enkele lokale verenigingen sinds een tiental jaar de handen in elkaar slaan. Vrijdag start het feestweekend met de expo 'Windmolens uit het Waasland' en oude postkaarten van Elversele en Tielrode in de Emiel Naudtszaal, waar vanavond ook de Forzafuif plaatsvindt. Zaterdag is er onder meer een rommelmarkt en treden de Koninklijke Harmonie Sinte-Ceciliakring en de Brosius Band op. Zondag is er een oldtimertentoonstelling en -rondrit met een barbecue als afsluiter. Seniorenvereniging Okra Elversele organiseert dit weekend dan weer het Elverseels kampioenschap petanque op de petanquevelden aan het sportterrein in de Meerstraat. (JVS)