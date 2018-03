Dieven op heterdaad betrapt 02 maart 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft woensdagnacht twee dieven op heterdaad betrapt. Omstreeks 2 uur werden op een parking in de Oeverstraat in Temse twee mannen door de politie gecontroleerd omdat ze zich verdacht gedroegen. Bij controle bleken zij in het bezit van werkmateriaal en een laptop, gestolen uit een vlakbij geparkeerd voertuig. De twee verdachten, een 24-jarige man uit Antwerpen en een 20-jarige Nederlander zonder gekende woonplaats, werden gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. (PKM)