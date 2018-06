Dieven maken kunst buit in Heilig Hartkerk PASTOOR KRIJGT VOOR HET EERST IN 26 JAAR INBREKERS OVER DE VLOER KRISTOF PIETERS

22 juni 2018

02u55 1 Temse De Heilig Hartkerk in Temse is slachtoffer geworden van een kunstroof. Dieven drongen de sacristie binnen en braken de brandkast open. Ze namen een 19e eeuwse kelk en enkele waardevolle relieken mee. Een schilderij van kunstschilder Tony Van Os werd uit zijn kader gehaald. Het gaat wellicht om een diefstal op bestelling.

De daders drongen binnen via de deur van de sacristie aan de achterzijde van de kerk. Pastoor Raf De Loor stelde de inbraak zelf 's ochtends vast. "Ik zag meteen dat er iets aan de hand was omdat de deur van de sacristie open stond", vertelt hij. "Dichterbij gekomen was het duidelijk dat het om een inbraak ging, want het slot was geforceerd. Binnen in de sacristie was alles overhoop gehaald. De brandkast was opengebroken. Daarin zat enkele kelken, maar ze hebben enkel de meest waardevolle meegenomen, een exemplaar uit 1891. Daarnaast zijn ze ook aan de haal gegaan met een vijftiental relieken. Het was één grote ravage. Alles was op de grond gegooid."





In de kerk zelf werd een groot schilderij van de muur gehaald van de bekende kunstschilder Tony Van Os. De schilder overleed in 1945 en is bekend voor zijn religieus werk. In tal van kerken in ons land zijn kruiswegen te zien van zijn hand. Van Os was afkomstig uit Antwerpen, maar woonde tot aan zijn dood op de Markt in Temse. In het gemeentehuis hangen er verschillende werken van hem en er is zelfs een straat naar hem genoemd.





Diefstal op bestelling

Het gestolen exemplaar uit de Heilig Hartkerk is een schilderij van Christus. Het werd door de dieven zorgvuldig uit de kader gehaald. De kader lieten ze gewoon achter, wellicht omdat die te groot was om er onopvallend mee over straat te lopen. Pastoor Raf De Loor vermoedt dat het om een diefstal op bestelling gaat. "De dieven wisten perfect wat de waardevolle spullen waren. Anderzijds kunnen ze zo'n zaken niet zomaar kwijt geraken. Een schilderij van Tony Van Os of een 19e eeuwse kelk kan je niet verkopen zonder argwaan te wekken."





Extra beveiliging

De dieven moeten wel een tijdje bezig zijn geweest. De brandkast in de kerk was weliswaar een oud exemplaar, maar achter het houten paneel zat metaal dat de daders met bruut geweld hebben geforceerd. "Terwijl de sleutel er gewoon bovenop lag...", zucht de pastoor. "We hadden dan ook nooit gedacht dat we hier beroofd zouden worden. Geld wordt er niet bewaard en niemand denkt dat dieven uit zouden zijn op religieuze kunstvoorwerpen. Ik ben hier al 26 jaar pastoor, maar het is de allereerste keer dat er wordt ingebroken in de kerk. We zullen nu wel eens moeten samenzitten met de Kerkfabriek en de gemeente om te bekijken of er extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn."