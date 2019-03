Dieven breken gat in muur van bedrijf om aan kluis te geraken Kristof Pieters

01 maart 2019

In een bedrijf in de Hoogkamerstraat in Temse is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Aan de achterzijde van het bedrijf werd de omheining vernield. In een muur van het gebouw werden twee gaten gemaakt, om zo een toegang te creëren tot het bedrijf. Vervolgens werd een kluis uit een kast gehaald. Daarin zat een kleine hoeveelheid geld. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.