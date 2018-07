Diefstal van brandstof en banden 14 juli 2018

Er werd 1.200 liter diesel gestolen uit twee vrachtwagens. Deze stonden geparkeerd in de Kapelanielaan in Temse. Op een bedrijventerrein in dezelfde Kapelanielaan werden er ook nog eens 16 banden en velgen gestolen van vrachtwagens. (PKM)