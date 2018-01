Dichtste familielid van IJzerhelden overleden 30 januari 2018

In Temse is Jozefa Van Raemdonck op 88-jarige leeftijd overleden. Zij was het dichtste nog levende familielid van de gebroeders Van Raemdonck, de broers uit Temse die samen stierven aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog en de geschiedenis zijn ingegaan als Ijzerhelden. De ouders van Jozefa woonden in de Consciencestraat, in de woning waar het gezin Van Raemdonck zich had gevestigd na de dood van de broers. Haar vader Willy Van Raemdonck baatte er het druk bezochte café 'Crescendo' uit. Als dichtste nog levende familielid was Jozefa betrokken bij alle herdenkingen van haar nonkels. Haar laatste publieke aanwezigheid was in Temse op zondag 12 maart 2017, toen de broers werden herdacht naar aanleiding van de 100ste verjaardag van hun sneuvelen (foto). Zij mocht toen als eerste de luxe-edities van de strip over de broers in ontvangst nemen.





(JVS)