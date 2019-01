Debby Vermeiren wil nog deze legislatuur terugkeren als schepen Kristof Pieters

03 januari 2019

13u36 0 Temse Debby Vermeiren (CD&V) legt vanavond de eed af als gemeenteraadslid, maar dat gebeurt met een dubbel gevoel want ondanks meer dan duizend voorkeurstemmen moet ze haar schepenzetel inleveren. “Ik wil echter nog deze legislatuur terugkeren als schepen”, kondigt ze nu al aan. Burgemeester De Ryck geeft immers aan de zes jaar niet uit te doen.

Ze is pas 41, maar toch zetelt ze al 18 jaar in de Temsese gemeenteraad, waarvan twaalf jaar als schepen. “De kiezers wisten mijn inspanningen te waarderen, want tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober was ik bij de populairste politici van Temse”, reageert ze. En toch moet ze een stap terug zetten. “Daar sta ik dan met mijn 1.084 stemmen. Op 14 oktober behaalde ik het derde meeste aantal stemmen bij CD&V.”

Met acht zetels is CD&V nog steeds de grootste partij, maar met het verlies van drie zetels, behoudt ze naast het burgemeesterschap slechts één zetel in het schepencollege. Hugo Maes blijft schepen, Luc De Ryck blijft burgemeester. “Voor CD&V Temse vind ik het een gemiste kans om me niet in de running te houden als schepen”, zegt Vermeiren. “Enerzijds voor de opvolging en continuïteit van lopende dossiers. Anderzijds voor het behoud van de bevoegdheden Jeugd en Sport. Ik heb er toch enkele mooie realisaties kunnen verwezenlijken zoals het nieuwe Scheldebad dat sinds de opening in september al 50.000 zwemmers mocht verwelkomen en het label van Kindvriendelijke Gemeente dat we als één van eerste in Vlaanderen hebben gekregen.”

Debby Vermeiren heeft echter de ambitie om snel terug te keren als schepen. “Burgemeester Luc De Ryck geeft te kennen dat hij de legislatuur niet zal uit zitten. Hugo Maes zal hem dan opvolgen, waardoor ik opnieuw kan zetelen in het schepencollege. Wanneer deze wissel zal plaatsvinden, blijft voorlopig nog een raadsel. Voor mijn kiezers vind ik het erg dat ik nu geen schepen ben. Maar vanuit de gemeenteraad zal ik hun stem blijven vertegenwoordigen. Voor mezelf bekijk ik het van de positieve kant: ik heb meer tijd voor mijn gezin, familie en vrienden.”