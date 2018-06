Deadline subsidies voor sportverenigingen 23 juni 2018

Alle sportclubs uit Temse kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een sportsubsidie. Voorwaarde is wel dat sportverenigingen moeten erkend zijn door het gemeentebestuur, vooraleer aanspraak te kunnen maken op subsidiëring. Verenigingen die de aanvraagformulieren niet rechtstreeks als lid van de sportraad hebben ontvangen, kunnen een digitale of papieren versie aanvragen op de sportdienst in AC De Zaat, Frans Boelplein 1, of telefonisch via 03/710.12.40. De aanvraag tot subsidiëring moet binnen zijn vóór 10 september. Info: www.temse.be. (JVS)