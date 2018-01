Dak van pas gerenoveerde bungalow vliegt weg 19 januari 2018

02u39 0

Op Eigenlo in Temse heeft een bungalow zware schade opgelopen nadat het platte dak volledig wegwaaide. Het dak kwam grotendeels naast de woning op de oprit terecht. Water dat op het dak stond, richtte tot overmaat van ramp zware schade aan binnen in de bungalow die nog maar pas volledig gerenoveerd was. De bewoonster was op het moment van de feiten niet thuis. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. (PKM)