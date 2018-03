Daisy pakt uit met expo 'Expressie' in gemeentemuseum 09 maart 2018

Nog tot zondag 25 maart stelt Daisy Van Der Keelen in het gemeentemuseum haar werk tentoon, onder de noemer 'Expressie'. De kunstenares, die werken maakt met acrylverf op doek, woont in Belsele. Ze volgde hoger kunstonderwijs in Sint-Niklaas en stelde al meermaals tentoon, zowel individueel als in groep.





De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, op zondag ook van 10 tot 12 uur.





(JVS)