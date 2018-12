Crèche houdt deuren gesloten na inbraak Kristof Pieters

17 december 2018

18u50 0 Temse De crèche Aboem in Temse Velle hield maandag de deuren gesloten. Aanleiding was een inbraak waarbij dieven een grote glazen schuifraam hadden vernield. Om de vaststellingen door de politie vlot te laten verlopen en tijd te nemen om alle glas op te kuisen, besloot de zaakvoerster om de ouders te vragen om een dagje een alternatief te zoeken voor de opvang.

“We wonen niet in de crèche en hebben de inbraak pas vastgesteld toen we ’s ochtends toekwamen”, vertelt de vrouw. “Op het eerste zicht is er niks gestolen. Vermoedelijk hebben de dieven gedacht dat er een bureel was, maar dat is niet het geval. De schade is beperkt gebleven tot één groot schuifraam. Wellicht hebben de daders iets teveel kracht gezet met een schroevendraaier om de deur open te wrikken waardoor het glas is kapot gesprongen. Op advies van de politie hebben we de kinderen niet laten komen. Er moest een sporenonderzoek gebeuren en daarna moesten we het glas opkuisen. Gelukkig is het net een kalme periode en moesten we slechts zes kinderen afbellen.” Dinsdag gaat de crèche terug open.

Zondag werd er in de buurt van de Velle ook al ingebroken. Via een keukenraam raakte men de woning binnen. Er werd cash geld buit gemaakt. In de Haasdonksesteenweg was er een poging tot inbraak.