Confrérie Gouden Sleutel promoot producten van eigen bodem 24 januari 2018

02u46 0

In de schoot van Toerisme Temse is de 'Confrérie Gouden Sleutel' opgericht, waarmee de vele typische Temsese producten een stevige promotionele ondersteuning en meer uitstraling moeten krijgen. Toerisme Temse lijstte al een 25-tal producten van eigen bodem op, waarop de Temsenaren fier mogen zijn, maar die nog meer toeristisch zouden kunnen worden uitgespeeld. "En daar willen we met deze Confrérie iets aan doen. We willen de ambachtelijke troeven meer uitspelen. Daarvoor komt er een mooie brochure binnenkort. In april verzamelen we ook alle producenten op een speciale beurs in het gemeentehuis", aldus Rita Heerwegh, voorzitster van Toerisme Temse. Op vlak van bieren scoort Temse sterk, met onder meer de Kerel, Temse Tripel, de Cuvée de Briqville tot de Fretalop en de Velleneir 125, maar ook met jenevers De Tuysscher, 't Witteke van de Velle en de Kaailopers kan de gemeente uitpakken. Verder zijn er de sleutelkoekjes, de Temsese pralines, de mosterd van Temse, de Temsese vlaai tot het kloosteraperitief, het Fretalopbrood en het bloem van de Molens van Temse. Staat nog op het verlanglijstje: een azijn. "De spotnaam van de Temsenaren is 'azijnzekers'. We hebben al een appelsap, waarmee een appelcider en uiteindelijk een appelazijn kan gemaakt worden. Zou het niet mooi zijn als wij azijnzekers een eigen 'Azijnzekerazijn' erbij krijgen?" (JVS)