Chiroleider Tuur Brys (20) op lijst N-VA 28 mei 2018

N-VA Temse heeft zaterdag een deel van zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Naast lijsttrekker en huidig schepen Lieve Truyman staan nog enkele bekende gezichten op de lijst zoals Tuur Brys, hoofdleider bij jeugdbeweging Chiro. Met zijn twintig lentes is hij de jongste kandidaat op de lijst. Tijdens de lijstvoorstelling van N-VA hield de politieke beweging Tesamen een 'guerrilla picknick' om op een ludieke manier protest te voeren tegen de heraanleg van de Wilfordkaai en de geprivatiseerde parking. Truyman was niet onder de indruk. "Als gemeentebestuur moet je nu eenmaal financiële keuzes maken. Een heraanleg van de Wilfordkaai zonder private middelen was geen optie." (YDS)