Chauffeurs onder invloed betrapt tijdens ‘Verkeersveilige Nacht’ Kristof Pieters

02 december 2018

13u47 0 Temse Heel wat politiekorpsen uit onze regio hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag deelgenomen aan de 22ste editie van de ‘Verkeersveilige Nacht van Oost-Vlaanderen’. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat er nog altijd heel wat chauffeurs zich zondigen aan alcohol en drugs.

De politiezone Kruibeke-Temse hield alcoholcontroles op de Nieuwe Baan in Bazel en in de Doornstraat, Spoorweglaan, Schoolstraat en op de Markt in Temse. Er werd ook door alle ploegen mobiele alcoholcontroles gehouden zowel in Temse als in Kruibeke. In totaal werden er 110 ademtesten afgenomen. Zes bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Drie bestuurders legden een positieve ademtest af. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén vrouw had 1,84 promille alcohol in haar bloed. Een andere bestuurder had 2,44 promille alcohol in zijn bloed. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven voor 3 uren en kregen een onmiddellijke inning van 179 euro.

Er werd ook extra gecontroleerd op het rijden onder invloed van drugs en op drugsbezit. Eén bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man had een positieve speekseltest afgelegd. Er werden 4 mensen betrapt op het bezit van drugs. Eén persoon moest meteen de som van 500 euro betalen. Drie anderen personen betaalden elk 100 euro.

Eén persoon werd betrapt op het rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs en één bestuurder kreeg een pv wegens het rijden zonder een keuringsbewijs. Een leerling-bestuurder werd dan weer betrapt op het rijden met een passagier en een kind zonder veiligheidsgordel. Een andere leerling-chauffeur reed met zijn voertuig na 22 uur, hij kreeg een proces-verbaal. Eén bestuurder kon geen geldige verzekering vertonen. Er werden ook snelheidscontroles gehouden in de Doornstraat en op de Krijgsbaan in Temse en op de Nieuwe Baan en in de Burchtstraat in Kruibeke. Daar werden 80 chauffeurs geflitst.

De politie Lokeren nam op vrijdagnacht eveneens deel aan de Verkeersveilige Nacht. Daar moesten in totaal 87 personen blazen. 5 bestuurders reden onder invloed van alcohol (4 Alarm en 1 Positief). Omstreeks 2 uur ontvluchtte een bestuurder het verkeersdispositief van de zone Hamme/Waasmunster. Zij stonden opgesteld langsheen de N70. De politie van Lokeren kon de vluchtende bestuurder onderscheppen in de Brouwerijstraat en bracht de 24-jarige bestuurder tot bij de collega’s van de zone Hamme/Waasmunster.