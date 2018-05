Chauffeur zwaargewond na slippartij op E17 28 mei 2018

Een chauffeur is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een fout afgelopen inhaalmanoeuvre. Het ongeval gebeurde op de E17 in Temse rond 7 uur in de rijrichting van Antwerpen. Een kleine bestelwagen begon bij een inhaalmanoeuvre te slippen en crashte rechts van de snelweg zwaar in de vangrail. De wagen werd weer de weg op geslingerd, waarbij de Renault Kangoo nog eens tegen de vrachtwagen die hij aan het inhalen was terechtkwam. De bestuurder, een man uit de buurt van Anzegem, raakte zwaargewond en moest door de brandweer en medische diensten uit het wrak bevrijd worden. Hij werd naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De vrachtwagenchauffeur kon zijn truck veilig op de pechstrook zetten. De vrachtwagen liep lichte schade op en de chauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval kon het verkeer gedurende een uur over slechts één rijstrook passeren. Er stond al vlug een lange file. (PKM)