Chauffeur vergeet brandstofslang uit vuldop te nemen en rijdt door Kristof Pieters

06 april 2019

14u33 4 Temse Aan het Shell-tankstation op de Nieuwe Steenweg in Elversele heeft een automobilist zaterdag na een tankbeurt de brandstofslang uit de vuldop van zijn wagen vergeten te verwijderen. De nietsvermoedende bestuurder stapte in en reed door met als gevolg dat de brandstofslang losgetrokken werd uit het vulpistool.

Daardoor kwam enkele tientallen liters diesel op de grond terecht. Gelukkig trad een veiligheidsprocedure in werking waardoor het brandstoflek beperkt bleef. De betrokken bestuurder plaatste na het incident het vulpistool terug in de benzinepomp maar pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Dat zal hem of haar echter duur te staan komen, want er zijn duidelijke camerabeelden van het voorval. De kosten van opkuis en de herstelling van de schade zullen op de bestuurder verhaald worden. De brandweer kwam ter plaatse om de brandstof op te kuisen en de beschadigde brandstofpomp te verzegelen.