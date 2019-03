Chauffeur met ‘sportieve’ rijstijl is rijbewijs kwijt Kristof Pieters

11 maart 2019

In de Cauwerburg in Temse werd zaterdagnacht een autobestuurder tegengehouden vanwege zijn sportieve rijstijl. De 48-jarige bestuurder uit Temse legde een positieve ademtest af. Hij bleek 1.61 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.