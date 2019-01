Chauffeur in de cel na positieve speekseltest Kristof Pieters

06 januari 2019

Tijdens een controle op de Sint-Amelbergalaan in Temse werd een 23-jarige man uit Temse betrapt in het bezit van drugs. De man reed met zijn voertuig toen hij werd gecontroleerd. Hij legde ook een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De drugs werden in beslag genomen. De man werd gearresteerd en het parket werd ingelicht. Na verhoor en een nacht in de cel mocht de man beschikken.

Tijdens een andere verkeerscontrole zondagnacht op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 39-jarige man uit Temse ingehouden voor 3 uren. De man had teveel alcohol in zijn bloed.