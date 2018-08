CD&V heeft lijst klaar, burgemeester voert aan 21 augustus 2018

02u46 0 Temse In Temse heeft meerderheidspartij CD&V de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen rond, op één plaats na. Huidig burgemeester Luc De Ryck (68) zal opnieuw die lijst trekken.

Hij is intussen al 25 jaar aan de macht in de Scheldegemeente en met voorsprong de langst zetelende burgemeester in het Waasland. Met 11 van de 29 zetels was CD&V in 2012 in Temse de grootste partij, gevolgd door N-VA met 7 zetels. In de top drie bij CD&V krijgt De Ryck het gezelschap van schepen Debby Vermeiren en voorzitter Ingrid Deschepper.





De jonge nieuwkomer Hans Cools en schepen Franky De Graeve vervolledigen de top vijf. Ismail Aydinli vertegenwoordigt op de twaalfde plaats de Turkse gemeenschap, terwijl jongerenvoorzitter Nicola De Cock de tweede kolom trekt. Schepen Hugo Maes is lijstduwer, net boven hem staat schepen Eddie Van der Vieren. (JVS)