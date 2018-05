Caféploeg VK Velle start met volwaardig jeugdvoetbal 08 mei 2018

02u51 0 Temse Het is allicht een unicum in het vaderlandse liefhebbersvoetbal, maar in Velle bij Temse gebeurt het. Daar start 'caféploeg' VK Velle een volwaardige jeugdwerking.

VK Velle is al jaren actief in het Waas Liefhebbersvoetbal (Walivo), nu met twee ploegen. Het liefhebbersvoetbal wordt ook wel 'cafévoetbal' genoemd, maar bij voetbalclub VK Velle blijven ze allerminst aan de toog plakken. Het bestuur van de geëngageerde liefhebbersploeg start met een jeugdwerking onder de vleugels van de Belgische voetbalbond. Daarmee moet VK Velle één van de allereerste liefhebbersploegen zijn die zo'n stap zet. Concrete aanleiding is de vernieuwing van de voorbije jaren. "Ons terrein is heraangelegd. Vorig jaar hebben we ook nieuwe kleedkamers en douches in gebruik genomen. Nu we dat achter de rug hebben, dachten we er aan onze werking uit te breiden. Waarom niet de plaatselijke jeugd een kans geven?", zegt Siegfried De Cock van VK Velle.





"We zijn in januari gestart met de eerste trainingen. Vanaf volgende seizoen willen we starten met drie jeugdteams, U6, U7 en U8, en zo verder groeien. We hebben een 20-tal spelertjes en daar zouden voor elke ploeg nog een aantal spelertjes mogen bijkomen, van de geboortejaren 2011, 2012 en 2013. We zoeken ook nog sponsors, medewerkers en vrijwilligers en kijken rustig uit naar een extra oefenterreintje. Iedereen is superenthousiast. We hebben deze weken jeugdtornooien afgewerkt en het loopt bijzonder goed, maar we doen nog een oproep naar extra spelertjes. Bij ons staat het voetbalplezier centraal." (JVS)