Burgers doen het TESAMEN SP.A EN ACTIEGROEPEN VINDEN ELKAAR IN NIEUWE PARTIJ JORIS VERGAUWEN

20 januari 2018

02u31 0 Temse In Temse trekt sp.a samen met vertegenwoordigers van een heel aantal actiegroepen en burgerbewegingen onder de vlag 'TESAMEN' naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat gebeurt vooral uit verontwaardiging over de stilstand, de oude politieke cultuur en het stuitend gebrek aan burgerparticipatie, zo klinkt het. "Temse heeft nood aan échte verandering en verjonging."

Een nieuw verbond, een samengaan van burgers die willen dat het beleid in Temse verandert, zo omschrijft sp.a-gemeenteraadslid Bert Bauwelinck 'TESAMEN'. Onder die vlag trekken de socialisten in Temse naar de gemeenteraadsverkiezingen, samen met een hele reeks inwoners uit Temse en de deelgemeenten die de voorbije jaren actief waren in actiegroepen of burgerbewegingen en telkens een ontgoocheling opliepen bij de besluitvorming van de bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA. TESAMEN wil Temse een nieuw elan geven, zo klinkt het. "Dit is een beweging van burgers die vernieuwing en verjonging nastreven. Het is geen kartel en het komt er ook niet op initiatief van sp.a. Onze lokale partij sluit zich aan bij dit geheel en gelooft sterk in de overtuigingskracht van dit nieuwe verbond. We doen ook een oproep naar Groen en zelfs naar mensen van CD&V, N-VA en Open Vld om zich aan te sluiten. Iedereen die in Temse een progressief beleid wil en deel wil uitmaken van een geloofwaardig alternatief op vlak van ruimtelijke ordening, verkeer en natuur tot cultuur en fiscaliteit kan dat bij ons vinden. Niemand hoeft een sp.a-lidkaart aan te schaffen, maar kan volledig onafhankelijk aansluiten", stelt Bauwelinck.





Jammerlijke evolutie

De aanzet voor deze nieuwe 'partij' kwam er na een gesprek tussen sp.a en de vzw Steendorp Leefruimte. "Onze vzw bestaat al 25 jaar, maar we merkten dat we het de laatste jaren tegen de gemeente moesten opnemen in het dossier rond de toekomst van de steenbakkerij. De participatie met de gemeente is verloren gegaan en dat is een jammerlijke evolutie. Door zelf actief in de lokale politiek te stappen, hopen we dat te herstellen", aldus Kaat Somers van de vzw Steendorp Leefruimte. Ook bij bewoonster Sien Steels van het Waesmeer voelt het zo aan. "De stiefmoederlijke manier waarop we als belanghebbenden behandeld worden bij ontwikkelingen aan het Waesmeer is onaanvaardbaar. Ik ben de gemeenteraden beginnen volgen en bij het beleid stel ik me véél vragen, zeker bij welke belangen écht voorrang krijgen."





Voor sp.a lijkt het, na de breuk in het kartel met Groen, ook een nieuwe start. "Dit is een puur lokaal verhaal, al zit de politiek overal in een existentiële crisis. Daarom zorgt deze beweging, die volop aan het groeien is, voor een sterke lokale dynamiek waar we graag deel van uitmaken. En daar voegen wij ook ervaring en structuur aan toe", stelt sp.a-voorzitter Pascal De Dycker.