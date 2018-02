Burgerinitiatief Roomacker houdt infoavond 20 februari 2018

02u35 1 Temse Het burgerinitiatief Roomacker organiseert op vrijdag 2 maart een infoavond met een filmvertoning en een lezing.

Centrale thema is 'trends in ruimtelijke planning, hoe we vandaag in Vlaanderen bouwen en met de open ruimte omspringen en hoe we dat in de toekomst zouden moeten doen'. Het programma bestaat uit drie delen: een documentaire van Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over vernieuwende bouwprojecten, een lezing van Erik Rombaut over het einde van de lintbebouwing én de verkaveling, en een napraatmoment met een drankje.





De infoavond vindt plaats op 2 maart vanaf 19.45 uur in het Gildenhuis in de Kaaistraat 10 in Tielrode. De toegang bedraagt 4 euro, inclusief drankje.





(JVS)