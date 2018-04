Burgerbeweging voert ludieke actie op achtste verjaardag 18 april 2018

Al acht jaar streeft de burgerbeweging 'Haal De Lijn over de Brug' naar een beter openbaar vervoer tussen de regio's Waasland en Klein-Brabant. Gisteren hielden ze een ludieke actie met een oldtimerbus tussen Kruibeke, Temse en Bornem om de verzuchtingen nog eens in de kijker te zetten.





"We zijn de voorbije jaren vaak ontgoocheld geweest, maar het is vandaag niet allemaal kommer en kwel", stelde Dirk Smet van de burgerbeweging. "Er is een opening gemaakt door Vlaams minister Ben Weyts, die een kans biedt om de verbinding tussen de regio's te verbeteren door een herschikking van de vervoerregio's. Gelukkig groeit het besef dat de problematiek ter hoogte van de Scheldebrug in Temse en Bornem een oplossing moet krijgen." (JVS)