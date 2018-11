Bromfietser komt ten val op natte bladeren Kristof Pieters

12 november 2018

16u58 0

In de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode is zondag een 36-jarige man ten val gekomen met een bromfiets. De man moest remmen voor de omleiding. Door de bladeren die op het natte wegdek lagen, is de bromfiets onderuit geschoven. De man werd licht gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De bromfiets bleek niet ingeschreven.