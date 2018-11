Bromfietser komt ten val na remmanoeuvre Kristof Pieters

22 november 2018

In de Vrijheidsstraat in Temse is donderdagmiddag een 70-jarige bromfietser ten val gekomen toen een auto wou afslaan richting N16. De beide bestuurders konden maar net een aanrijding voorkomen. Door het remmanoeuvre kwam de bromfietser ten val. Hij liep lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd.