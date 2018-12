Brokkenrijder heeft 2 promille in het bloed Kristof Pieters

28 december 2018

In de Eeckhoudtdriesstraat in Temse kwam het donderdagmiddag tot een aanrijding. Een 71-jarige man uit Temse reed tegen de wagen van een 33-jarige vrouw, eveneens uit Temse. De man bleek 2 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Er werd niemand gewond.