Brandweer drukt schouwbrand snel kop in 14 april 2018

02u52 0

Bewoners van een hoeve aan de Luiseekstraat in Temse-Velle hebben donderdagavond te kampen gehad met een schouwbrand. Ze verwittigden de brandweer, die snel ter plaatse was. "Gelukkig hebben de bewoners de schouwbrand snel opgemerkt, zodat veel erger kon worden voorkomen", zegt Gerd van Cleemput van brandweerpost Temse. "We hadden de brand snel onder controle met het gebruik van zo min mogelijk water." In de woning was er geen schade. De brandweer adviseert om schoorstenen jaarlijks te laten reinigen, zeker als er met hout of kolen gestookt wordt. (PKM)